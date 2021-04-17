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17 апреля, 18:27

На Невском проспекте прошли одиночные пикеты в поддержку ФБК*

фото ЗакС политика На Невском проспекте прошли одиночные пикеты в поддержку ФБК*

Возле Казанского собора в Петербурге 17 апреля активистки провели одиночные пикеты в поддержку Фонда борьбы с коррупцией.  

Независимые активистки Евгения Сметанкина и Марина Ширяева вышли на Невский проспект с плакатами с текстом "Правда не экстремизм. Я не перестану поддерживать ФБК" и "Ищешь правду? Сядешь за экстремизм". Девушки выступают против попыток властей признать ФБК и Штабов Навального экстремистскими организациями. 

Сотрудники полиции задерживать участников пикета не стали, ограничившись проверкой документов и предупреждением о запрете публичных мероприятий на период действия антикоронавирусных ограничений, установленных постановлением правительства Петербурга №121. 

Недалеко от места проведения пикетов припаркован автомобиль полиции. Дежурят сотрудники правоохранительных органов и возле метро "Гостиный двор", хотя никаких акций там не проводится. 

Накануне пикетов, 16 апреля, стало известно об иске московской прокуратуры с требованием признать ФБК и Штабы Навального экстремистскими организациями. По мнению ведомства, деятельностью этих организаций является "создание условий для изменения основ конституционного строя". 

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*Минюст внес ФБК в реестр НКО-иностранных агентов

Константин Леньков

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