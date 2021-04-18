COVID-статистика в РФ пополнилась 8632 новыми случаями: 695 заболевших - в Петербурге

За последние 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" официально подтвердился у 8632 жителей России, таким образом, общее количество выявленных случаев заболевания с начала пандемии достигло отметки 4 702 101, проинформировали в оперативном штабе.

Тройка регионов-лидеров по уровню заражения по-прежнему осталась неизменной: первенство за Москвой - плюс 2252 заболевших, следом идут Петербург (695) и Московская область (591). За ними расположились Ростовская область (240) и Нижегородская область (204).

Летальная COVID-статистика пополнилась 389 смертями, всего жертвами инфекции стали 105 582 человека.

Излечился при этом ещё 7391 пациент, всего побороли болезнь более 4,32 млн россиян.