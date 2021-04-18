18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:40

В память о взрыве на складе боеприпасов активисты облили краской посольство РФ в Праге

фото ЗакС политика В память о взрыве на складе боеприпасов активисты облили краской посольство РФ в Праге

Чешские правоохранители задержали семерых граждан, обливших красной субстанцией забор, окружающий посольство России в Праге, информирует портал forum24.cz.

Манифестация призвана напомнить о взрыве, произошедшем на складе боеприпасов в 2014 году, когда погибли несколько человек.

Задержанные сообщили, что считают власти РФ повинными в случившемся ЧП. 

Напомним, ранее Чехия решила выслать 18 российских дипломатов: по мнению властей страны, отечественные спецслужбы якобы могут быть причастны ко взрывам, а диверсию устроили "путешественники в Солсбери" Александр Петров и Руслан Боширов, получившие доступ к складу с оружием, где впоследствии и произошел инцидент. Россиян объявили в розыск.

Взрывы прогремели на складах в Врбетице, округ Злин, 16 октября и 3 декабря 2014 года. Из-за хаотичного характера детонации пришлось эвакуировать жителей деревень по соседству с предприятием. Погибли два человека.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

14:50 Россия выйдет из проекта МКС к 2025 году

17 апреля, 17:56 МИД Украины вышлет старшего дипломата посольства РФ в Киеве в ответ на задержание консула

17 апреля, 16:47 Журналистку "Важных историй" задержали во Владимире во время съемки репортажа о пытках в местных колониях

17 апреля, 15:26 Россия высылает консула Украины, задержанного в Петербурге

17 апреля, 14:04 Задержанный в Петербурге украинский консул вернется на родину

17 апреля, 12:32 Джуд Лоу, Бенедикт Камбербэтч, Том Йорк и еще свыше 70 деятелей культуры призвали допустить врачей к Навальному

17 апреля, 11:59 Беглов одобрил программу развития электротранспорта в Петербурге на 8 лет

17 апреля, 10:58 Пожар на Невской мануфактуре потушили на пятые сутки

17 апреля, 10:16 ФСБ объявила о задержании консула Украины в Петербурге

16 апреля, 22:04 Резник назвал ситуацию вокруг ФБК* "политическими репрессиями"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:45 В Москве задержали пикетчиков, вышедших поддержать Навального

16:20 Улицы Петербурга убирают свыше 900 дворников и 700 единиц техники

15:50 "Тревожные тенденции": В ВОЗ обеспокоены эпидемической картиной мира

14:50 Россия выйдет из проекта МКС к 2025 году

14:04 Новый протестный митинг "Свободу Навальному!" анонсировали на 21 апреля

13:36 Студенты и выпускники российских вузов опубликовали открытое письмо в поддержку DOXA

12:40 В память о взрыве на складе боеприпасов активисты облили краской посольство РФ в Праге

11:40 COVID-статистика в РФ пополнилась 8632 новыми случаями: 695 заболевших - в Петербурге

11:05 В петербургском шествии "Бессмертного полка" могут принять участие более миллиона человек

10:24 "Ответственность несете лично вы": Региональные депутаты обратились к Путину из-за здоровья Навального

17 апреля, 18:27 На Невском проспекте прошли одиночные пикеты в поддержку ФБК*

17 апреля, 17:56 МИД Украины вышлет старшего дипломата посольства РФ в Киеве в ответ на задержание консула

17 апреля, 17:46 "Может умереть в любой момент": Врачи Навального заявили о его критическом состоянии

17 апреля, 17:04 Вишневский и представитель ККИ встретились с защитниками Полежаевского парка

17 апреля, 16:47 Журналистку "Важных историй" задержали во Владимире во время съемки репортажа о пытках в местных колониях

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru