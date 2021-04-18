Студенты и выпускники российских вузов опубликовали открытое письмо в поддержку DOXA

Российские студенты и выпускники отечественных вузов опубликовали открытое письмо в поддержку уголовно преследуемых журналистов издания DOXA, текст обращения приводит "Медуза".

Подписанты настаивают на незамедлительном закрытии "политически мотивированного дела".

Обратившиеся также взывают к руководству НИУ ВШЭ (учащиеся именно этого вуза учредили DOXA), МГУ, МГИМО и других учебных заведений с просьбой обратить внимание на складывающуюся ситуацию.

На момент публикации заметки под письмом оставили подписи свыше 350 человек.

Напомним, к четырем редакторам DOXA - Армену Арамяну, Владимиру Метелкину, Алле Гутниковой и Наталье Тышкевич - пришли с обысками утром 14 апреля. Их обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги из-за видеообращения журналистов с требованием перестать запугивать студентов перед протестами. Суд избрал им меры пресечения в виде запрета определенных действий, при этом запретив выходить из дома с 00:00 до 23:59.