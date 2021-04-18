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14:04

Новый протестный митинг "Свободу Навальному!" анонсировали на 21 апреля

фото ЗакС политика Новый протестный митинг "Свободу Навальному!" анонсировали на 21 апреля

Соратники Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов объявили о возобновлении протестной деятельности: ближайший митинг оппозиционеры наметили на 21 апреля, о чём они рассказали в ролике, опубликованном в YouTube-канале политика.

Коллегиально активистами было принято решение не дожидаться, когда на сайте "Свободу Навальному!" будет преодолён рубеж в полмиллиона зарегистрированных пользователей, уточнили Жданов и Волков. Они считают, что мероприятие нельзя более откладывать, учитывая ухудшающееся состояние здоровья политика.

Согласно действующему законодательству, ЗАКС.Ру не имеет права сообщать о времени и месте проведения несанкционированного мероприятия.

Днём ранее, напомним, лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева поделилась у себя в Twitter данными анализа крови Навального, уточнив, что он находится буквально на волосок от смерти: у него появилась почечная недостаточность и проблемы с сердцем.

Политик держит голодовку с 31 марта, требуя допустить к нему квалифицированных медицинских специалистов.

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