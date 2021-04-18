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15:50

"Тревожные тенденции": В ВОЗ обеспокоены эпидемической картиной мира

фото ЗакС политика "Тревожные тенденции": В ВОЗ обеспокоены эпидемической картиной мира

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает развивающуюся в мире эпидемическую ситуацию как тревожную, делится ТАСС.

Международные специалисты отмечают рост числа заражений на протяжении семи недель и увеличение количества смертей за последние четыре недели.

По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, организация рекомендует периодически пересматривать действующие в странах ограничения, чтобы они были актуальны складывающейся эпидобстановке.

"Прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами", - поделилась мнением Вуйнович.

Во всем мире с начала пандемии жертвами COVID-19 стали уже более 3 млн человек.

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