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18 апреля, 16:45

В Москве задержали пикетчиков, вышедших поддержать Навального

фото ЗакС политика В Москве задержали пикетчиков, вышедших поддержать Навального

Столичные правоохранители отправили в автозак гражданского активиста Владимира Гладышева, вышедшего на Манежную площадь в провокационной, по их мнению, одежде: претензии полиции вызвали надписи на куртке мужчины - на ней упомянуты фамилии Алексея Навального и Владимира Путина, уведомляет "ОВД-Инфо".

На данный момент неизвестно, что инкриминируют Гладышеву.

Кроме того, в поле зрения силовиков попала вышедшая с одиночным пикетом к зданию администрации президента журналистка, потребовавшая допустить врачей к политику, передает SOTA.

Обоих задержанных доставили в ОП "Китай-город", к ним направился адвокат Сергей Тельнов.

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