Петербуржцы высказались против бессрочного масочного режима

Подавляющее большинство жителей города на Неве (69%) высказались против введения бессрочного масочного режима, следует из опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.

В то же время 14% респондентов придерживаются обратной точки зрения, ещё 17% участников изыскания затруднились ответить на вопрос.

Следует отметить, что наиболее чаще остальных опрошенных за введение бессрочного масочного режима выступили молодые люди до 20 лет (20%).

В целом данную меру поддерживают 15% жителей России. Выше всего данный показатель в Челябинске (22%), Красноярске (21%), Уфе (21%) и Москве (18%), ниже всего - в Волгограде (10%).

Напомним, что 16 апреля петербургский глава Александр Беглов внёс коррективы в "антивирусное" постановление городского правительства, разрешив гражданам не носить перчатки в магазинах и общественном транспорте.

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