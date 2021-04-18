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18 апреля, 18:00

Грамоты медикам, встреча с Мантуровым, штрафы за парковку: Беглов подвёл итоги уходящей недели

фото ЗакС политика Грамоты медикам, встреча с Мантуровым, штрафы за парковку: Беглов подвёл итоги уходящей недели

Петербургский градоначальник Александр Беглов традиционно отчитался о проделанной за прошедшую неделю работе: краткое резюме событий представлено у него на странице во "ВКонтакте".

Так, губернатор по поручению Владимира Путина наградил медиков, противостоящих COVID-19, почётными грамотами.

В ходе встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым Беглов обозначил планы по реализации федеральных программ. Кроме того, министр подарил Петербургу сертификаты на приобретение комплектов для спортивной борьбы и кресел-колясок для спортивных танцев.

В свою очередь, продолжил Беглов, руководитель совета Торгово-промышленной палаты Петербурга Владимир Катенев одобрил разработанную Смольным концепцию промышленной политики.

Побеседовал губернатор и с министром просвещения Сергеем Кравцовым, с которым обсудил вопрос интеграции в учебный процесс в школах возможности сотрудничества с работодателями.

Наконец, подытожил Беглов, в середине недели официально завершился процесс передачи полномочий МВД Смольному по контролю за парковками в городе.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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