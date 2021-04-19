Глава новосибирского штаба Навального отказался участвовать в организации митинга 21 апреля

Начальник новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко известил, что не будет заниматься организацией нового протестного митинга, запланированного на 21 апреля, делится "Сибирь. МБХ медиа".

"Я не буду принимать участие в организации этого конкретного митинга по семейным причинам", - пояснил Бойко.

Добавим, что в январе активист, в течение месяца пребывавший в спецприёмнике за организацию несанкционированных акций, рассказывал, что дома его ждёт беременная жена.

Глава иркутского штаба Навального Захар Сарапулов в свою очередь сообщил, что активисты не будут даже пытаться договориться с властями о согласовании мероприятия, так как на это нет времени.

Федеральный штаб Навального объявил о намерении провести митинг в поддержку оппозиционера накануне: дата будущего протеста - 21 апреля, в этот же день Владимир Путин будет оглашать традиционное послание Федсобранию.