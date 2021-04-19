"Мне лучше не попадать в арестную ситуацию": Соратник Навального Милов уехал из РФ

Политик Владимир Милов известил, что вынужден был на время уехать из России. О принятом решении соратник Алексея Навального рассказал в эфире "Навальный Live".

"Мы посоветовались с коллегами, мы решили, что мне сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у меня есть очень важный участок работы", - заявил Милов.

Он уточнил, что сейчас занимается налаживанием международных контактов.

"Сейчас это суперважно, потому что во многом от международной реакции зависит судьба Алексея Навального", - резюмировал Милов.

Напомним, после прошедших в январе протестов в поддержку Навального, отправленного в колонию в рамках дела "Ив Роше", на региональные штабы и признанный иноагентом Фонд борьбы с коррупцией усилилось давление властей. В частности, юрист Любовь Соболь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, лечащий врач политика Анастасия Васильева и другие стали фигурантами "санитарного дела". Леонида Волкова объявили в розыск, обвинив в вовлечении детей в протесты. Сам ФБК и штабы прокуратура требует признать экстремистами.

Федеральный штаб Навального объявил о намерении провести митинг в поддержку оппозиционера накануне: дата будущего протеста - 21 апреля, в этот же день Владимир Путин будет оглашать традиционное послание Федсобранию.