В Петербурге задержали бывшего координатора штаба Навального

Утром 19 апреля в Петербурге сотрудники полиции задержали экс-координатора штаба Навального Дениса Михайлова. Как сообщил Михайлов в своём Twitter, поводом для задержания стало участие в протестной акции 31 января. Ему вменяют ч.1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового скопления граждан, повлекшего нарушение общественного порядка). Статья предусматривает административный арест до 15 суток.

"Задержали у дома за участие в митинге 31 января. Везут в 1 отдел полиции СПб" — написал Михайлов у себя в Twitter.

Денис Михайлов был координатором петербургского штаба Навального до октября 2019 года. Нынешняя глава штаба Ирина Фатьянова сейчас отбывает 10 суток административного ареста за публикацию видеоролика с призывом выйти на митинг 31 января.

Команда Навального 18 апреля объявила дату всероссийского акцию протеста Организаторы не стали дожидаться 500 тысяч регистраций на сайте "Свободу Навальному". На момент объявления митинга о своем участии заявило 457 тысяч человек. Сам Навальный находится в покровской колонии. Ранее его врачи выражали серьезную обеспокоенность здоровьем оппозиционера и заявляли, что политик "может умереть в любой момент".

Константин Леньков