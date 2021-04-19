"Коммерсант": Освещающих митинги журналистов обяжут иметь нагрудные знаки и QR-коды

Работающих на протестных мероприятиях журналистов могут обязать носить специальные нагрудные номерные знаки и иметь QR-код для "верификации" сотрудниками силовых структур, делится "Коммерсант", ссылаясь на полученную от Совета по правам человека информацию.

Среди прочих предложений - запустить "пилотные проекты" по аккредитации представителей СМИ для работы на митингах с занесением их в специализированный реестр. Обязать блогеров иметь аккредитацию. При этом, отмечается в документе, на который ссылается "Ъ", отсутствие в реестре не запрещает корреспондентам освещать "политические акции", но в таком случае работник прессы должен отдавать себе отчет, что "его деятельность может быть квалифицирована как участие в несогласованном митинге".

"Ъ" уточняет также, что документ "в качестве руководства к действию рассылается по полпредам в округах", затем предложения "спустят в МВД и администрации" для внедрения в пилотных регионах, - первым из которых, скорее всего, будет Петербург.

Следует напомнить, что на январских митингах в поддержку Алексея Навального полицейские массово задерживали журналистов еще до начала акции, несмотря на наличие всех требуемых документов и опознавательных знаков. Среди попавших в автозаки были сотрудники "Новой газеты", "Московского комсомольца", "Коммерсанта", "Медузы", "Медиазоны", "Эха Москвы в Петербурге" и других.