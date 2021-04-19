Анохин объявил об уходе из "Единой России"

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин утром в понедельник, 19 апреля, объявил в социальных сетях о решении покинуть "Единую Россию", в которой состоял с 2016 года.

- Считаю своим категорическим оппонентом [председателя ЗакСа] Вячеслава Макарова. Считаю его подход в управлении парламентом и партией несовместимым с Санкт-Петербургом. Считаю, что ему не место в политике нашего города, - заявил парламентарий.

По словам Анохина, он описал происходящий в городе "беспредел" в обращении на имя секретаря генерального совета партии Андрея Турчака. В этом письме он написал, что решение об уходе было вынужденным, а в партии осталось много его единомышленников.

Обращаясь к Турчаку, Анохин напомнил о недопуске его кандидатуры до участия в праймериз ЕР по выдвижению кандидатов в ЗакС. Ему было отказано в регистрации на предварительное голосование под предлогом дискредитации партии. Депутат считает это надуманным предлогом. Он обратил внимание, что ранее не получал никаких партийных взысканий. В своем письме на имя Турчака депутат написал, что считает недопуск до праймериз местью Макарова за критические высказывания о методаха его руководства.

Кроме того, в своем обращении депутат рассказал о "нездоровой атмосфере", которая, по его словам, усиливается в Мариинском дворце. Депутат заявил, что в парламенте якобы возникла система взаимоотношений между председателем и оппозиционными депутатами с целью оказания политического давления на органы исполнительной власти Петербурга для лоббирования различных интересов.

Анохин пообещал участвовать в сентябрьских выборах в ЗакС по 12-му одномандатному округу, который представляет и сейчас. Он заверил ЗАКС.Ру, что пока не вел переговоров с другими партиями.

- Дайте мне неделю-полторы побыть беспартийным, - попросил депутат.

Напомним, Анохин избирался в ЗакС дважды. В пятый созыв он прошел при поддержке "Справедливой России", однако идейно склонялся больше к единороссам. Вступив в "Единую Россию" в 2016 году, он переизбрался в шестой созыв. Был членом регионального политического совета ЕР, из которого его исключили в ноябре 2019 года. С конца 2020 года депутат несколько раз требовал от ЗакСа рассмотреть несколько внесенных им законопроектов. Однако парламентское большинство отказывалось это делать.

Сергей Еремеев

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