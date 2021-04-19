Волков обвинил в утечке базы данных сторонников Навального экс-сотрудника штаба

Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил, что, по его информации, утечка базы данных электронных почт людей, зарегистрировавшихся на портале "Свободу Навальному!", - вина бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией*.

"Как всегда, 99% хакерских атак происходят через инсайдера, через „крысу". У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать почтовые логи сервера", - отчитался Волков в эфире "Навальный Live".

Он извинился за инцидент, пообещав в ближайшее время опубликовать детальный отчёт о произошедшем.

Напомним, в письме, разосланном всем потенциальным участникам будущего митинга, ставится под сомнение талант Волкова как "суперайтишника". Злоумышленники также грозятся в письме полностью деанонимизировать людей, желающих через уличную акцию добиваться освобождения Навального.

Федеральный штаб Навального объявил о намерении провести митинг в поддержку оппозиционера накануне: дата будущего протеста - 21 апреля, в этот же день Владимир Путин будет оглашать традиционное послание Федсобранию.

*ФБК признан иностранным агентом в РФ