Мосгорсуд зарегистрировал иск о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями

Мосгорсуд получил иск прокуратуры столицы о признании Фонда борьбы с коррупцией*, штабов Навального и Фонда защиты прав граждан** экстремистскими организациями, передает ТАСС.

Суд зарегистрировал иск, пообещав дополнительно сообщить о процессуальном движении.

Прокуратура Москвы объявила о подаче иска о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями 16 апреля. По версии прокуратуры, организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

Перед этим штабы Навального по всей России столкнулись с давлением властей. Главу штаба в Петербурге Ирину Фатьянову арестовали на 10 суток по протоколу о призывах к протестам. Силовики пришли с обысками в штабы в Иркутске, Пскове, Пензе, арестовали главу штаба в Махачкале, задерживали координаторов в Краснодаре и Иркутске. В Уфе и Мурманске неизвестные громили офисы и разрисовывали их свастиками.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

**Фонд защиты прав граждан внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России