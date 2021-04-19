Смольный выделил более 10 млн рублей на ремонт фонтанов Петербурга

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в 2021 году получит 10,7 млн рублей субсидий из бюджета города на капитальный ремонт фонтанов, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Эти деньги "Водоканал" получит в качестве возмещения затрат на ремонт фонтанов и фонтанных комплексов, находящихся в его ведении. В Смольном ожидают, что субсидия поспособствует поддержанию надлежащего технического состояния и внешнего вида петербургских фонтанов.

В начале апреля Беглов объявил о намерении восстановить семь петербургских фонтанов. Тогда же, говоря о месячнике благоустройства, он заявлял, что за год будут высажены 11 тысяч деревьев, 66 тысяч кустарников и 5 млн цветов.

фото: pixabay.com

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