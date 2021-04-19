Представители общественных и политических организаций подали заявку на Первомайское шествие

Координатор "Открытой России" в Петербурге Сергей Кузин сообщил ЗАКС.Ру, что он вместе с другими руководителями и представителями общественных и политических организаций подали в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности уведомление о проведении шествия 1 мая на Невском проспекте. Среди планируемых участников мероприятия сторонники "Красивого Петербурга", "Весны", Либертарианской партии России и "Яблока".

Лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански опубликовал в своем Telegram-канале текст уведомления. В документе указаны время и маршрут планируемого шествия. Всего организаторы ждут 10 тысяч человек.

В уведомлении сказано, что цель шествия - публичное выражение общественного мнения "в электоральной сфере, сферах градозащиты, экологии, социальной защиты граждан, науки, культуры и образования", а также за свободу политзаключенных и против узурпации власти большинством из "Единой России". Использовать на мероприятии его участники могут плакаты, листовки, баннеры, реквизит, мегафоны и автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой.

В пятницу губернатор Петербурга Александр Беглов продлил антикоронавирусные меры вгороде до 15 мая. В документе сказано, что до этого числа в городе запрещены публичные меропритятия.

Координтор петербургского отделения "Открытой России" Кузин отметил, что организаторы ожидают получить отказ из-за продления антикоронавирусных мер. Уведомление же решили подать на случай согласования акции других политических сил, уточнил Кузин:

- Скорее всего, конечно, мы ждем отказ в течение трех дней. Здесь интересна история, планирует ли "Единая Россия" какое-то мероприятие. Она может его провести, и провести под каким-то другим "соусом": не публичное мероприятие, которое запрещено по постановлению, а что-то другое. Вот поэтому мы и подаем. Если их мероприятие будет согласовано, мы будем настаивать на том, чтобы нам тоже согласовали.

Напомним, в 2020 году шествия в честь 1 мая не проводились из-за пандемии коронавируса. В 2019 году общедемократическая колонна также начинала мероприятие у БКЗ "Октябрьский", но закончить его не смогла - шествие разогнали правоохраниельные органы.

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