Станцию метро "Зенит" откроют для пассажиров в мае

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов на своей странице во "ВКонтакте" заявил, что станция метро "Зенит" сможет принять пассажиров в тестовом режиме 2 мая.

19 апреля Соколов проверил готовность станции к открытию. По его словам, полностью открыть "Зенит" планируется до конца мая, а пока рабочим нужно завершить наладку систем освещения, противопожарной сигнализации, вентиляции и дымоудаления, увязать диспетчеризацию всех систем между собой в едином пункте управления, подготовить траволаторы к ежегодному техническому освидетельствованию.

"Замечания, которые сегодня устраняют на станции, на безопасность пассажиров и эксплуатацию объекта не влияют. Рад объявить, что 2 мая в тестовом режиме станция будет готова принять футбольных болельщиков команд Зенит – Локомотив", - заявил Соколов.

Станция метро "Зенит" - это переименованная "Новокрестовская". Она перестала работать в 2020 году после того, как пассажиропоток уменьшился после введения в Петербурге ограничений из-за эпидемии коронавируса. С лета 2020 года там проводится ремонт, завершить работы должны были еще в декабре, но дату пришлось отодвинуть из-за нехватки финансирования.

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