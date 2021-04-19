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13:27

Станцию метро "Зенит" откроют для пассажиров в мае

фото ЗакС политика Станцию метро "Зенит" откроют для пассажиров в мае

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов на своей странице во "ВКонтакте" заявил, что станция метро "Зенит" сможет принять пассажиров в тестовом режиме 2 мая. 

19 апреля Соколов проверил готовность станции к открытию. По его словам, полностью открыть "Зенит" планируется до конца мая, а пока рабочим нужно завершить наладку систем освещения, противопожарной сигнализации, вентиляции и дымоудаления, увязать диспетчеризацию всех систем между собой в едином пункте управления, подготовить траволаторы к ежегодному техническому освидетельствованию.

"Замечания, которые сегодня устраняют на станции, на безопасность пассажиров и эксплуатацию объекта не влияют. Рад объявить, что 2 мая в тестовом режиме станция будет готова принять футбольных болельщиков команд Зенит – Локомотив", - заявил Соколов.

Станция метро "Зенит" - это переименованная "Новокрестовская". Она перестала работать в 2020 году после того, как пассажиропоток уменьшился после введения в Петербурге ограничений из-за эпидемии коронавируса. С лета 2020 года там проводится ремонт, завершить работы должны были еще в декабре, но дату пришлось отодвинуть из-за нехватки финансирования.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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