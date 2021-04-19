"Она выполняет свои функции": Кремль о требовании Генпрокуратуры признать ФБК* экстремистами

В ходе ежедневного журналистского пресс-подхода у кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова поинтересовались, что в аппарате главы государства думают о требовании Генпрокуратуры внести Фонд борьбы с коррупцией* и штабы Навального в перечень экстремистов.

"Дождь", в частности, спросил, не кажется ли Кремлю данная мера чрезмерной.

"Я не стал бы такую позицию Генпрокуратуры комментировать, она выполняет свои функции, они борются с беззаконием, экстремизмом и выполняют свои функции. Есть позиция, есть призывы озвученные", - ответил Песков.

Журналисты указали, что в случае принятия соответствующего решения множество людей может получить тюремные сроки за поддержку ФБК - причём, как отображенную на письме (например, в постах в соцсетях), так и за символику организации.

- Стоит ли этим людям опасаться, что их в России фактически хотят приравнять к экстремистам? - задали вопрос Пескову.

- Будет зависеть от принятых решений. В случае, если подобный вердикт будет принят, то закон нужно будет выполнять, - резюмировал он.

Ранее сегодня Мосгорсуд отчитался о регистрации иска прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией, штабов Навального и Фонда защиты прав граждан** экстремистскими организациями.

* ФБК выполняет в России функцию иностранного агента

** Фонд защиты прав граждан внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России