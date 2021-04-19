Глава Коми в третий раз за год отправил в отставку главу Минздрава республики

Руководитель Коми Владимир Уйба уволил с занимаемого поста главу республиканского Министерства здравоохранения Бориса Александрова, получившего данную должность ровно год назад. Сообщением о кадровых перестановках делится пресс-служба начальника региона.

И.о. министра назначен 44-летний уроженец Оренбургской области Игорь Дягилев, по образованию - врач. До сегодняшнего назначения трудился на посту замглаврача частного медицинского центра АО "К31 СИТИ", находящегося в Москве.

Кроме того, Уйба параллельно снял министра культуры Коми Сергея Емельянова, который перебрался в Петербург, где занял кресло директора Александринского театра. И.о. руководителя Минкульта региона стал первый зам Емельянова - Константин Баранов.

Следует отметить, что в Коми происходит обновление кадрового состава правительства с тех пор, как в регионе в 2020 году сменилась власть. Министра здравоохранения Уйба меняет уже в третий раз: сначала это был Дмитрий Березин, потом - Виктория Филин.