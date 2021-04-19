Многодетная мать из Петрозаводска предстанет перед судом за репост записи об акции 31 января

Городской суд Петрозаводска приступил к рассмотрению административного иска, поданного в отношении местной жительницы Елены Мошицкой, которую обвиняют в организации несанкционированного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), делится "Новая газета".

Претензии правоохранителей, составивших протокол на Мошицкую, вызвал репост видеозаписи о протесте 31 января, который женщина опубликовала у себя на странице "ВКонтакте".

"Я о таком только читала раньше. Не думала, что настолько у нас всё... Им [полиции] не составило труда вычислить, где живет моя мама, и через час они уже стучались по домашнему адресу к моей маме. С участковым общался мой супруг. Они что-то там написали и как-то забылось на время. А потом мне позвонили под видом клиентов, сказали, что хотят что-то приобрести у нас, пришли на рабочее место. С ними пошел разговаривать мой супруг, это оказались двое сотрудников… ФСО или ФСБ, я не особо понимаю. Сказали, что мы пришли, чтобы пообщаться с Еленой Игоревной. Так и получилось - супруг приходит, говорит: "По твою душу приходили"", - поделилась предысторией события Мошицкая в разговоре с "Новой газетой".

Мошицкая воспитывает четырёх детей и ожидает появления пятого. В акции 31 января в поддержку Алексея Навального она участия не принимала, но сделала репост анонса к себе в соцсети. На заседании суда она сообщила, что в записи говорится о народном гулянии, никаких призывов к противоправным действиям оно не содержит, а опубликовала она его только чтобы обозначить свою гражданскую позицию.

Теперь Мошицкой грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей либо административный арест на срок до 10 суток.

Следующее заседание назначено на 12 мая.