В Генпрокуратуре заявили об административной и уголовной ответственности перед митингами 21 апреля

Генпрокуратура опубликовала заявление в связи с анонсированными на 21 апреля акциями протеста в поддержку Навального по всей России.
В ведомстве заявили, что считают нужным "предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона". Отдельно в Генпрокуратуре напомнили, что соцсети обязаны удалять посты с призывами к участию в несогласованных митингах, иначе их привлекут к административной ответствтенности.
По словам представителей прокуратуры, в интернете "уже появляются экстремистские материалы и призывы к насилию, подпадающие под действие Уголовного кодекса Российской Федерации". Также в Генпрокуратуре заявили о том, что в "вовлечение несовершеннолетних" в митинги образует состав преступления по двум статьям УК, а родителям участвующих в протестах подростков грозит административная ответственность.
Ранее схожее заявление перед митингами опубликовало МВД.
Соратники Навального анонсировали митинги в ряде городов России 21 апреля. За день до этого лечащие врачи Алексея Навального опубликовали результаты его биохимического анализа крови, из которых следует, что состояние политика в колонии критическое, у него развивается почечная недостаточность и в любой момент может отказать сердце. Навальный почти три недели держит голодовку, требуя допустить к нему в колонию квалифицированных медицинских специалистов.
19 апреля ФСИН объявила о переводе Навального из исправительной колонии №2 в стационар больницы для осужденных в ИК-№3. Состояние политика при этом в службе назвали удовлетворительным.