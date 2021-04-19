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Муниципал

15:23

Депутаты МО "Светлановское" предложили изменить закон о митингах

фото ЗакС политика Депутаты МО "Светлановское" предложили изменить закон о митингах

Муниципальное образование "Светлановское" предложило внести изменения в петербургский закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Муниципалы хотят более подробно расписать статьи документа, добавив туда пункты из федерального закона о митингах. В частности, сейчас пункт 1 статьи 2 гласит, что уведомление о публичном мероприятии подается в установленный федеральным законом срок. Мундепы предложили сразу прописать в городском законе, что уведомление подается в срок от 15 до 10 дней до мероприятия и другие аналогичные нормы. 

Отдельное внимание депутаты "Светлановского" уделили транспортным средствам. Муниципалы прописали в законопроекте, что при проведении мероприятия на "объектах транспортной инфраструктуры" автомобили могут использоваться только людьми с действующими водительскими правами. Использовать машины законопроект запрещает на ремонтируемых дорогах, на выделенных полосах для маршрутного транспорта, в охранных зонах, на памятниках истории и культуры и на ряде площадей: Дворцовой, Исаакиевской, Восстания, Растрелли, Пролетарской диктатуры. 

Также депутаты МО "Светлановское" хотят добавить в петербургский закон пункт о том, что для одиночного пикетирования уведомление не требуется, если человек не планирует использовать "быстровозводимую сборно-разборную конструкцию". В ином случае и при пикетировании группой лиц власти должны рассмотреть уведомление в день его подачи, если до акции осталось менее пяти дней. 

Муниципальное образование предложило включить в закон разъяснение некоторых терминов: публичное мероприятие, специально отведенные места, транспорт общего пользования и другое. Также мундепы хотят прописать в документе, что материально-техническое обеспечение ложиться на плечи организаторов – они должны заплатить за все сами. 

София Саттарова

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