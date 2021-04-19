Глава СПЧ обратился к Бастрыкину с письмом в связи с делом против журналистов DOXA

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев направил письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в связи с делом в отношении редакторов студенческого журнала DOXA, сообщили представители СПЧ в Telegram.

В обращении Фадеева указано, что письмо подписали члены трех постоянных комиссий СПЧ. Они обращают внимание "на возможное наличие ряда процессуальных нарушений при проведении проверочных мероприятий".

Напомним, к четырем редакторам DOXA - Армену Арамяну, Владимиру Метелкину, Алле Гутниковой и Наталье Тышкевич - пришли с обысками утром 14 апреля. Их обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги из-за видеообращения журналистов с требованием перестать запугивать студентов перед протестами. Суд избрал им меры пресечения в виде запрета определенных действий, при этом запретив выходить из дома с 00:00 до 23:59.

В поддержку журналистов высказывались депутаты и мундепы ряда регионов России, в том числе Петербурга, студенты, выпускники вузов и более 120 преподавателей ВШЭ.