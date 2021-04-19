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15:43

Суд оставил экс-полицейских по делу Голунова в СИЗО до середины лета

фото ЗакС политика Суд оставил экс-полицейских по делу Голунова в СИЗО до середины лета

Мосгорсуд продлил сроки ареста бывшим полицейским, обвиняемых в подбросе наркотиков корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Под стражей экс-оперативники останутся до 20 июля. Ранее их допросили в закрытом режиме из-за того, что материалы дела содержат государственную тайну.

Пятерых бывших полицейских – Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Игоря Ляховца и Дениса Коновалова – обвиняют в том, что 6 июня 2019 года они подбросили наркотики Голунову. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств.

Все, кроме Коновалова, заключены под арест: Коновалов помещен под домашний арест. Он признался в том, что подбросил журналисту наркотики, и дал показания на Ляховца, своего бывшего начальника.

 

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