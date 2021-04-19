Суд согласился допросить полицейского по делу Пивоварова о "нежелательной организации"

Судья 12-го участка Мирового суда Петербурга удовлетворил ходатайство о допросе сотрудника полиции, составившего протокол с упоминанием "Открытой России" после задержания политика Андрея Пивоварова на форуме "Муниципальная Россия". Пивоварову вменяют нарушение по статье 20.33 КоАП (Осуществление деятельности на территории иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной ее деятельности).

— Это единственный "документ", который содержит упоминание этой нежелательной британской организации как организатора. Больше никаких объективных доказательств нет, — рассказала правозащитница "Открытки" Анастасия Буракова корреспонденту ЗАКС.Ру.

По словам юриста Андрея Давыдова, другие полицейские и прокурор ссылаются на этот рапорт, хотя оснований полагать, что это мероприятие "Открытой России" у него не может быть. Допрос сотрудника московской полиции пройдёт удаленно. Его допросит мировой судья по месту службы. Защита подготовит вопросы к 23 апреля.

Форум "Муниципальная Россия" должен был пройти в Москве с 13 по 14 марта. Организован съезд был "Объединенными демократами", координатор которых Андрей Пивоваров также является исполнительным директором "Открытой России". Меньше, чем через час после начала мероприятия сотрудники полиции задержали всех участников встречи. В автозаках тогда оказались, в том числе, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, глава столичного МО "Красносельский" Илья Яшин, председатель совета Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, а так же ряд муниципальных депутатов из Петербурга и других регионов.

Константин Леньков

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