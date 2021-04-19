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16:28

Акция "Бессмертный полк" пройдёт 9 мая в онлайн-формате

фото ЗакС политика Акция "Бессмертный полк" пройдёт 9 мая в онлайн-формате

Организаторы акции "Бессмертный полк" известили, что приняли решение провести мероприятие по случаю Дня Победы 9 мая вне улиц: событие в обозначенный день пройдёт в режиме онлайн, как и годом ранее, информирует ТАСС.

"Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы как организаторы сможем организовать шествие "Бессмертный полк России" в очном формате", - выразила надежду сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева.

Ожидается, что в офлайн формате акция состоится 24 июня.

Добавим, в петербургском оргкомитете "Бессмертного полка" ранее прогнозировали, что в уличном шествии могут поучаствовать не менее миллиона жителей города на Неве - в случае, если власти санкционируют его проведение.

Следует напомнить также, что посмотреть на парад Победы на Дворцовой площади смогут только граждане с отрицательным тестом на COVID-19.

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