18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16:58

Фонд капремонта не согласился с нарушениями, выявленными КСП в ходе проверки

фото ЗакС политика Фонд капремонта не согласился с нарушениями, выявленными КСП в ходе проверки

Фонд капремонта Петербурга опротестовал нарушения, обнаруженные Контрольно-счётной палатой постфактум изучения финансовой деятельности учреждения: как отметили первый зампред Жилищного комитета Роман Канивцов и гендиректор фонда Пётр Погребняк в ходе пресс-конференции в центре ТАСС, бюджетные средства, потраченные на премирование сотрудников и оплату их парковки, не являются нарушениями.

"Было проведено совещание по рассмотрению отчёта КСП, после чего появились публикации, отражающие одностороннюю позицию КСП. В отчёте было неверно интерпретировано содержание Фонда, было сформировано неверное понимание остатков денежных средств на счёте", - приводит 78.ru позицию Канивцова.

Касаемо замечания КСП о наличии денежного остатка по состоянию на 1 января, продолжил Погребняк, то он есть всегда и составляет 5% (ранее – 10%). К примеру, в прошлом году на балансе фонда осталось 815 млн рублей.

"Мы ведём часть работ в рассрочку, чтобы сделать максимум работ при недостаточном количестве денег – средства идут на ремонт лифтов, инженерных сетей. Почти 600 млн составляет запас денег, которые идут на ремонт лифтов, сделанных в рассрочку. Часть денег зарезервировано на работы, которые делаются, деньги лежат, никуда не уходят. Примерно 1,5 млрд рублей удалось сэкономить за счет экономии средств при экономии работ, - пояснил Погребняк.

Говоря о премировании работников, глава фонда указал, что система выплаты зарплат в учреждении построена таким образом, что к постоянному окладу ежемесячно плюсуются премии согласно установленным показателям эффективности.

"Это не деньги, дополнительно взятые откуда-то, они взяты из выделенных средств. В Фонде работают в основном инженерно-технические специалисты – люди высокой квалификации, средняя зарплата – 69,8 тысяч рублей, что сопоставимо со средней зарплатой в строительной отрасли", - подчеркнул Погребняк.

В свою очередь замдиректора учреждения Евгений Александров сообщил, что в ходе проверки у аудиторов появились также вопросы к арендной стоимости фонда, однако необходимые документы были оперативно им предоставлены.

"Мы также делали акцент на этапе составления отчёта о проверке на том, что в нашу стоимость включены коммунальные платежи, затраты по охране, данные материалы отразили письменно и предоставили при подготовке акта возражения. Но наша позиция не была принята КСП по непонятным причинам", - заключил Александров.

Напомним, КСП отчиталась о завершении аудита 8 апреля. Согласно отчёту, в деятельности Фонда капитального ремонта были выявлены нарушения на миллиарды рублей. 

"Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга отметила низкий уровень организации работ по проведению капитального ремонта", - констатировали аудиторы.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
23:21 Глава фракции ЕР в ЗакСе Тетердинко отчитался о самом большом доходе среди депутатов

23:02 Находящийся в СИЗО депутат Коваль отчитался о доходах за 2020 год

21:10 Домой к петербургской активистке Светлане Уткиной пришла полиция

21:07 КГИОП подал иск о восстановлении "Невской мануфактуры"

21:07 Анохин против всех

20:54 Муниципал: Муниципалы Петербурга и Ленобласти призвали оказать Навальному должную медицинскую помощь

20:23 Четыре тысячи военных отрепетировали парад Победы на Дворцовой площади

19:58 В РКН пригрозили ответственностью соцсетям за неудаление призывов к участию в митингах 21 апреля

19:40 Муниципал: В местном совете МО "Ланское" не осталось "бездомных"

19:20 Материалы дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили гостайной

18:59 Милонов предложил ввести в детских лагерях должности политруков для слежки за "деструктивными элементами"

18:58 "Бараны и львы": Чему Макаров научил детей

18:55 ФАС завела дело на Google из-за удаления аккаунтов и контента на YouTube

18:31 "Фонтанка": Николай Бондаренко подал документы на праймериз "Единой России" по округу Анохина

18:25 Депутаты ЗакСа Авдеев и Мельникова подали заявки на участие в праймериз "Единой России"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru