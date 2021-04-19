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17:21

Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" оценили в 97,6%

фото ЗакС политика Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" оценили в 97,6%

Российский фонд прямых инвестиций заявил в Twitter, что эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" оценивается в 97,6%.

Такие результаты РФПИ огласил по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян, который провел центр имени Гамалеи. По словам представителей фонда, в предотвращении тяжелого течения болезни препарат эффективен на 100%. В РФПИ назвали "Спутник V" "эффективной вакциной против COVID-19 в мире".

"Спутник V" была первой зарегистрированной вакциной от COVID-19, хотя на тот момент препарат еще не прошел клинические испытания. С января 2021 года в России началась массовая вакцинация этим препаратом.

Вакцину зарегистрировали в августе 2020 года, спустя два месяца была зарегистрирована еще одна - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Еще позже регистрацию прошла третья вакцина - "КовиВак" от центра Чумакова.

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