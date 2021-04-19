РКН потребовал удалить анонс протестов 21 апреля в поддержку Навального с YouTube

Роскомнадзор потребовал удалить видео с анонсом акций протеста 21 апреля, опубликованное на YouTube-канале Алексея Навального, сообщила в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Она опубликовала скрин сообщения, которое авторы видео получили от YouTube. В нем указано, что в случае неудаления видео контент может быть заблокирован.

"РКН требует удалить видео с призывом, иначе заблокируют. Делать мы этого, конечно, не будем", - написала Ярмыш.

Соратники Навального анонсировали митинги в ряде городов России 21 апреля. За день до этого лечащие врачи Навального опубликовали результаты его биохимического анализа крови, из которых следует, что состояние политика в колонии критическое, у него развивается почечная недостаточность и в любой момент может отказать сердце. Навальный почти три недели держит голодовку, требуя допустить к нему в колонию квалифицированных медицинских специалистов. 19 апреля ФСИН объявила о переводе Навального из исправительной колонии №2 в стационар больницы для осужденных в ИК-№3. Состояние политика при этом в службе назвали удовлетворительным.

МВД и Генпрокуратура опубликовали предостережения перед протестами.