"Человека добивают": Участники "Голоса Беслана" объявили голодовку в знак солидарности с Навальным

Члены движения "Голос Беслана" Элла Кесаева, Земфира Цирихова, Борис Ильин, Зарина Кесаева и Замира Кокоева начали протестную голодовку в знак солидарности с оппозиционером Алексеем Навальным, делится "Новая газета".

Своим примером политик показал, что главное в жизни - это борьба и несломленность духа, считают участники сообщества.

"Сейчас, когда здоровье Навального в критическом состоянии, невозможно для нас оставаться в стороне. Ситуация такая, что мы видим: человека взяли в заложники и добивают его. Наши дети тоже были в заложниках в 2004 году. Тогда их не спасли. И мы прошли сотни судов, чтобы понять, что судов в России нет. Мы кричали, что если после Беслана власть не ответит за содеянное, то безнаказанность породит новые преступления", - высказалась сопредседатель движения Элла Кесаева.

Несколькими днями ранее "голодовку солидарности" объявил также бывший профессор МГУ и ВШЭ, биолог Николай Формозов.

Сегодня стало известно о переводе Навального в больничный блок ИК-3 Владимирской области, при этом во ФСИН утверждают, что его здоровью ничего не угрожает.

Навальный отказался от приёма пищи в знак протеста против недопуска к нему врачей. За время нахождения в колонии он похудел на 15 кг, у него развилась почечная недостаточность и обострились имеющиеся заболевания.