Памфилова не видит смысла в "дне тишины" перед многодневными выборами

Глава Центризбиркома Элла Памфилова поддерживает внесение на рассмотрение Госдума законопроекта об отмене "дня тишины" при многодневных голосованиях, передает "Интерфакс".

"Я не могу к ней относиться по-иному, могу только приветствовать, поскольку это была моя инициатива, как председателя Центризбиркома, я с ней выходила во все соответствующие инстанции. Я очень рада, что законодатели поддержали нашу инициативу", - сказала Памфилова.

По словам главы ЦИК, отмена "дня тишины" позволит партиям и политикам продолжать агитацию накануне первого дня голосования. Она считает, что в "дне тишины" нет смысла перед многодневными голосованиями.

"И так два или три дня запрещена агитация, и нецелесообразно сокращать ее еще на день предшествующий", - пояснила Памфилова.

Комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил этот законопроект во втором чтении.