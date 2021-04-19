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18:59

Милонов предложил ввести в детских лагерях должности политруков для слежки за "деструктивными элементами"

фото ЗакС политика Милонов предложил ввести в детских лагерях должности политруков для слежки за "деструктивными элементами"

Борец с нетрадиционными отношениями, представляющий Петербург в Государственной думе, депутат Виталий Милонов поделился соображениями о том, как ему видится организация летнего отдыха детей в лагерях, и рассказал о нововведениях, которые бы внедрил в систему.

Своих детей Милонов отправил бы в православные лагеря, поскольку в них делается упор на воспитании дисциплины. 

В то же время парламентария беспокоит, что часто отдых детям портят их сверстники с "девиантным поведением". В связи с этим он высказал несколько идей, которые бы, по его мнению, значительно повлияли на качество досуга отдыхающих и их моральный облик.

"Можно ввести должности политруков для вожатых лагерей – это нужно. Они будут следить за тем, чтобы никакие деструктивные элементы не оказались рядом с нашими детьми. Я думаю, что в лагерях можно было бы ввести форму и заниматься маршировкой, как было в советское время", - цитирует "Петербургский дневник" Милонова.

Добавим, что до работы в детских лагерях допустят только привитых от COVID-19 граждан.

Кроме того, петербургские родители могут получить путёвки и сертификаты, которые покрывают 60 процентов их стоимости.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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