"Бараны и львы": Чему Макаров научил детей

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 19 апреля провел урок парламентаризма в гимназии № 70 на Петроградской стороне. Он задавал старшеклассникам вопросы о принципах устройства государственной власти, а потом раздавал "пятерки", рассказывал о своих коллегах-депутатах и давал советы. В том числе - всегда держать себя в форме, быть аккуратными в интернете и помнить, что случилось с СССР.

Урок парламентаризма на избирательной территории Вячеслава Макарова был приурочен к грядущему 115-летию российского парламентаризма. Первое заседание первого созыва Государственной думы Российской империи состоялось 27 апреля 1906 года. Спикер ЗакСа назвал это событие "великим". Но поскольку пришла к парламентаризму страна в результате революционных событий, да и первый думский состав был весьма оппозиционным, Макаров оговорился, что о работе тех депутатов до сих пор спорят.

Углубившись в вопросы истории, председатель городского парламента с прискорбием напомнил, как развалились Российская Империя и Советский Союз, отметив, что сильный парламент бы такого не допустил:

- Я неоднократно об этом заявлял, в том числе и с высоких трибун, что касается Советского Союза, который мы тоже не удержали в 1991 году из-за слабости тогдашнего руководства. В частности, Горбачева. Если бы был сильный парламент, сильный российский парламентаризм, я убеждён в том, что Российская империя, также как и Советский Союз, как две великие державы, обязательно сохранились бы на планете Земля. Из этого исходите, ребята.

Затем начался собственно урок. Макаров зачитывал гимназистам вопросы о разделении властей, принципах парламентаризма и законотворческой деятельности. Школьники отвечали. Поначалу - без ошибок, и спикер ЗакСа радостно объявлял, что можно ставить "пятерку". После каждого ответа проектор выдавал видеозаписи коротких выступлений депутатов на тему заданных вопросов. Их записали в рамках проекта "парламентский видеословарь".

- Чем еще этот урок хорош, вы хоть на депутатов посмотрите, узнаете. Я-то провожу урок в своем округе, тут часто бываю, встречаюсь с вашими родными, близкими, жителями, которые здесь проживают. А других депутатов вы посмотрите здесь, - отметил Макаров.

После некоторых роликов он вкратце рассказывал о записавших их депутатах. Например, о Денисе Четырбоке, которого спикер охарактеризовал как "одного их самых молодых, но талантливых" парламентариев, и ветеране-афганце Андрее Горшечникове.

- Каждый депутат - это личность, которая заслуживает громадного уважения. Вот, Андрей Алексеевич Горшечников - один из них, - сказал Макаров.

На некоторые вопросы школьники ответить не смогли. Оказалось, что учащиеся гимназии не знали фамилию председателя Государственной думы, а "избранного населением в Законодательное собрание Санкт-Петербурга представителя" сначала назвали "губернатором". Зато старшеклассники вспомнили сразу нескольких почетных граждан города: Ларису Вербицкую, Валерия Гергиева, Иосифа Бродского, Дика Адвоката.

- Спасибо, что напомнил о победах "Зенита", - смеясь, отреагировал Макаров на фамилию голландского тренера. - Спасибо Дику Адвокату.

Когда в ответ на заданный вопрос аудитория молчала, Макаров грозил, что будет спрашивать "добровольно-принудительно". И иногда так и делал: обращался к кому-нибудь персонально.

- Давайте, пожалуйста, представьтесь. Как фамилия? - обратился он к школьнику, когда в очередной раз никто не спешил поднимать руки.

- Стрельцов, - ответил гимназист.

- Товарищ Стрельцов, с такой фамилией футбольной… Футболист? Ну отфутболь меня тогда.

Школьник собрался с мыслями и дал верное определение "повестке дня". Когда вопросы спикера и видеоролики от депутатов закончились, отвечал на вопросы уже Макаров. Он похвалил юных собеседников за активную работу и полные ответы, а после поделился несколькими секретами из жизни депутата. В первую очередь - заявил, что всегда воспринимает как ЧП обращения, поступившие в Мариинский дворец и оставшееся без ответа.

- К нам поступают ежедневно не десятки, а сотни и тысячи обращений, - рассказал Макаров. - В электронном виде, в письменном виде, в устном виде, бывает так, что если я нахожусь в православном храме, мне [передают] сообщения на записочках. Хорошо, что эти обращения на записочках о здравии. Я вас уверяю, что на каждое это обращение я обязательно реагирую.

Высказался председатель городского парламента и на тему интернета. В последнее время он особенно часто высказывается на тему на фейк-новостей и преступлений в сети. На этот раз спикер тоже не оставил "киберпространство" без внимания.

- Когда мы говорим о том, что происходит в интернете, если мы будем там внимательно изучать, то мы увидим там какие-то вещи, которые абсолютно неприемлемы для личности, для настоящего гражданина. Если посмотреть на все, что там происходит и долго там находиться, то можно, я считаю, получить удар. Иной раз до помешательства это может довести. Обращаю ваше внимание. Вы все молодые, красивые, разумные должны понимать, что вы сами творцы своего будущего, - отметил Макаров.

У спикера спросили, как стать депутатом. Он ответил, что надо помогать людям и рассказал, что в бытность мундепом знал каждого дворника на своей территории.

- Если я вам начну рассказывать, как я становился депутатом, то вы схватитесь за голову, - усмехнулся Макаров. - Это была целая эпопея. Но абсолютно искренне хочу сказать: я в своей жизни - а я 32 года отслужил в суворовском училище, в вооруженных силах, космических войсках, был муниципальным депутатом муниципального образования "Чкаловское" - я стремился работать на территории, помогать людям.

Тогда школьники уточнили, какими моральными качествами должен обладать политик. Самое главное - поступать в соответствии со своими убеждениями, со своими нравственными установками, ответил автор диссертации "Комсомол в военно-учебных заведениях 1937-1941 годах", а ныне - руководитель петербургского отделения "Единой России". Кроме того, Макаров посоветовал всегда быть в форме.

- Появляясь перед людьми хмурым и вялым, я не нарушаю устава Санкт-Петербурга, законов никаких не нарушаю, но я же все теряю в ваших глазах. Я должен постоянно быть на боевом коне, - высказался спикер. - А вы знаете такой полководческий принцип, что стадо львов ведомое бараном намного слабее стада баранов, ведомого львом? Вот из этого исходите.

На прощанье спикер ЗакСа задал школьникам домашнее задание. Необходимо написать сочинение-эссе на тему "Значение представительных органов власти в жизни общества". Макаров попросил учащихся быть откровенными и, если они считают нужным, не подписывать свои работы.

- Мне интересна ваша точка зрения. Абсолютно искренне, - заверил он.

Уже в коридоре председатель парламента пообещал журналистам, что прочтет и примет к сведению эссе. Оценок он давать не планирует.

- Я не проверяю, я буду их изучать. Дело же не в том, чтобы какие-то оценки поставить, а изучить, сказать слова благодарности.

Он также рассказал, что уже неплохо знаком с чувствами и проблемами старшеклассников, поскольку иногда выходит играть вместе с ними в спортивные игры на спортплощадку.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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