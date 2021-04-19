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21:10

Домой к петербургской активистке Светлане Уткиной пришла полиция

фото ЗакС политика Домой к петербургской активистке Светлане Уткиной пришла полиция

К бывшему депутату МО "Финляндский округ" Светлане Уткиной домой пришли сотрудники полиции. По предположению активистки, полиция хотела вынести предостережение о недопустимости участия в несогласованном митинге. Сама Уткина в этот момент находилась в другом месте. 

В разговоре с ЗАКС.Ру Уткина рассказала, что к ней домой пришли сотрудники полиции, представившись прокуратурой. Силовики позвонили ей, стоя возле ее двери. По телефону активистка услышала лай своей собаки, который доносился через дверь. Бывший мундеп объясняет визит правоохранительных органов анонсированной на 21 апреля протестной акцией. 

— Все знают, что я всегда хожу на все митинги. Естественно они ходят по всем активистам и делают предостережение. Вот опыт Дениса Михайлова показался мне странным. Всем должно быть понятно, что нужно уезжать из дома, — сообщила Уткина корреспонденту ЗАКС.Ру. 

Октябрьский районный суд Петербурга 19 апреля арестовал на 7 суток бывшего координатора штаба Навального Дениса Михайлова за участие в протестной акции 31 января. 

Ранее, Генпрокуратура и МВД из-за анонсированного на 21 апреля митинга сторонников Алексея Навального опубликовали предостережения о недопустимости нарушения закона. Роскомнадзор также выпустил заявление, в котором пригрозил ответственностью за распространение призывов к выходу на протестные акции. 

Константин Леньков

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