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23:02

Находящийся в СИЗО депутат Коваль отчитался о доходах за 2020 год

фото ЗакС политика Находящийся в СИЗО депутат Коваль отчитался о доходах за 2020 год

Депутат Законодательного собрания Петербурга Роман Коваль отчитался о доходах и имуществе за 2020 год, следует из опубликованной декларации на сайте городского парламента. С лета 2020 года Коваль находится в СИЗО - его подозревают в получении взятки.

Согласно документу, доход депутата за прошлый год составил 2,1 млн рублей против 2,25 млн рублей в 2019 году. В собственности у Коваля две квартиры на 49,5 и 81,2 кв.м, а в пользовании - квартира на 53,4 кв.м. В документе за 2019 год перечень недвижимости был аналогичным.

Доход супруги Коваля вырос на почти 50 тысяч рублей до 103,79 тысяч рублей. Судя по декларации, своей собственности у нее нет, пользуется она квартирой в 65,2 кв.м, как и в 2019 году. Недвижимость такой же площади находится в пользовании у двух сыновей Коваля, у третьего сына в собственности доля в квартире на 48,3 кв.м и в пользовании - на 96 кв.м.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали Коваля 30 июля 2020 года. Как сообщил Следственный комитет, депутата подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что Коваль содействовал выделению бюджетных средств медицинским организациям города с помощью "депутатской поправки" в бюджет Петербурга на 2018 год. Получавшие субсидии медорганизации заключали контракты с фирмами, руководство которых могло делиться вырученными деньгами с депутатом, считает следствие. С момента задержания Коваль находится под арестом. Полномочия депутата коллеги по ЗакСу с него не сняли. 

София Саттарова


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