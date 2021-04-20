Годовой доход депутата ЗакСа Рассудова сократился на 115,1 млн рублей

Депутат Законодательного собрания Петербурга от КПРФ Александр Рассудов отчитался о 5,8 млн дохода за 2020 год. Документ опубликовал на сайте городского парламента 19 апреля. В декларации за 2019 год доход Рассудова составил 120,9 млн рублей.

Как следует из документов, к списку участков земли, которыми депутат в долях владеет с супругой, прибавился еще один на две тысячи кв.м - теперь общая площадь земель семьи Рассудова составила более 76 тысяч кв.м. Пополнился и перечень квартир парламентария: в 2019 году он отчитался о долях в трех квартирах, теперь их пять - общая площадь 466,6 кв.м. Также у депутата доли в двух новых нежилых помещениях. Общая площадь всех нежилых объектов, которые у Рассудова в долях и полной собственности, составляет 616,7 кв.м.

Появилась в списке недвижимости депутата доля в доме на 75,6 кв.м. Парламентарий сохранил часть машиноместа и автомобиль Land Rover.

Супруга Рассудова все так же владеет долями в ряде земельных участков, квартир и нежилых помещений, которые также принадлежат депутату. Остались в списке ее собственности апартаменты и машиноместо в Испании. Среди обновлений - доля в квартире в 54,5 кв.м. Автомобиль остался прежним - Land Rover. Доход жены депутата сократился с 69,79 млн рублей в 2019 году до 12,8 млн в 2020 году.

Ранее Рассудов на протяжении нескольких лет был депутатом ЗакСа с самым большим доходом. Он пришел в политику из строительного бизнеса и сохранил за собой ряд активов. Парламентарий ежегодно повторяет, что представляемые госслужащими декларации, в отличие от деклараций, которые подаются в налоговые органы, не отражают реальную экономическую ситуацию.

В отчете петербургских депутатов за 2020 год о самом большом доходе заявил лидер фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко. Указанная им сумма составляет 15 млн рублей.

София Саттарова

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