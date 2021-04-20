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9:52

Американский посол уедет из России на несколько недель после рекомендаций Кремля

фото ЗакС политика Американский посол уедет из России на несколько недель после рекомендаций Кремля

Посол США в России Джон Салливан уедет в Вашингтон в ближайшее время, но в течение нескольких недель снова вернется в Москву, передает "Медуза" со ссылкой на издание Axios.

В Госдепе США сообщили, что посол "вернется в США, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился на неопределенное время продолжить работу на своем посту". За несколько часов до этого источники сообщили, что Салливан отказался добровольно уезжать из Москвы, как ему "рекомендовали" российские власти. По словам источников, посол говорил, что если президент России Владимир Путин хочет, чтобы он уехал, то ему придется его заставить.

15 апреля США ввели новые санкции в отношении России, и на следующий день помощник президента Юрий Ушаков рекомендовал Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации". В тот же день МИД РФ, объявляя об ответных мерах, заявил, что послам США и России нужно "находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций".

фото: pixabay.com

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