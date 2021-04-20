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10:28

На главу штаба Навального в Кургане составили протокол об организации протестов 21 апреля

фото ЗакС политика На главу штаба Навального в Кургане составили протокол об организации протестов 21 апреля

На координатора штаба Навального в Кургане Алексея Шварца составляют протокол о повторном нарушении правил проведения митинга из-за акции протеста 21 апреля, сообщили представители штаба в Telegram.

Шварца задержали 20 апреля. Правоохранители заявили, что на него составлен административный протокол, но отказались сообщить, по какому делу, и куда везут активиста. В итоге в следующий раз он вышел на связь из отдела полиции на проспекте Конституции. 

На Шварца составляют протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). Ему вменяют организацию протестов, которые строронники Навального анонсировали на 21 апреля. По этой статье активисту грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест до 30 суток.

Соратники Навального анонсировали митинги в ряде городов России после того, как лечащие врачи политика опубликовали результаты его биохимического анализа крови. Из результатов следует, что состояние политика в колонии критическое, у него развивается почечная недостаточность и в любой момент может отказать сердце. Навальный почти три недели держит голодовку, требуя допустить к нему в колонию квалифицированных медицинских специалистов.

19 апреля ФСИН объявила о переводе Навального из исправительной колонии №2 в стационар больницы для осужденных в ИК-№3. Состояние политика при этом в службе назвали удовлетворительным.

Генпрокуратура и МВД из-за митинга опубликовали предостережения о недопустимости нарушения закона. Роскомнадзор также выпустил заявление, в котором пригрозил ответственностью за распространение призывов к выходу на протестные акции. 

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