КСП нашла у МО "поселок Лисий Нос" нецелевые траты более чем на 40 млн рублей

Контрольно-счетная палата Петербурга отчиталась об итогах проверки финансовой активности муниципалов поселка Лисий Нос в 2018-2020 годах. Среди выявленных нарушений - экскурсия для сотрудников местной администрации за бюджетный счет.

По итогам проверки было установлено более 250 нарушений на общую сумму свыше 48 млн рублей. 40,7 млн из них связаны с нецелевым использованием средств местного бюджета. Всего таких нарушений было 31. Так, 4 млн рублей потратили на благоустройство территории в районе городского пляжа, которая не является внутриквартальной. 14 млн рублей администрация поселка направила на устройство внутридворовых проездов и пешеходных дорожек по 11 адресам, хотя этот вид работ не входит в категорию текущего ремонта.

Еще 2,3 млн выделили на ремонт и уборку земельных участков, находящихся в городской собственности. 6,5 млн потратили на озеленение территорий, содержание которой не относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Кроме того, администрация направляла средства на услуги для образовательных учреждений, которые финансируются из бюджета города, а в 2019 году провела двухдневный экскурсионный тур, в котором участвовали ее же собственные сотрудники.

В том же 2019 году, как установила КСП, бюджетные компенсации, положенные местным депутатам, получили граждане, мундепами не являющиеся.

Еще 84 нарушения на сумму более 1,8 млн рублей связаны с муниципальными закупками. Например, в 2020 году за счет бюджета поселка оплатили услуги по изготовлению сувенирной продукции, которую планировалось раздавать на фестивале, но фактически сувениров не было. В том же году были оплачены невыполненные работы по уборке и содержанию спортивной площадки. Местная администрация, впрочем, предоставила платежное поручение о возврате недобросовестным исполнителем 21,7 тысячи рублей, уточнили в КСП,

Общий объем случаев неэффективного использования средств местного бюджета составил 272,6 тысяч рублей. Также были выявлены нарушения в сфере ведения бухгалтерского учета и в сфере распоряжения и использования государственной собственностью.

Аудит КСП прошел под руководством Юрия Шутова. Результаты проверки направили губернатору Петербурга Александру Беглову, председателю Законодательного собрания Вячеславу Макарову и региональному прокурору Сергею Литвиненко.

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