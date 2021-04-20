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11:07

Глава Горизбирккома Чечина отчиталась о 3,5 млн рублей дохода за 2020 год

фото ЗакС политика Глава Горизбирккома Чечина отчиталась о 3,5 млн рублей дохода за 2020 год

Санкт-Петербургская избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах и имуществе членов комиссии с правом решающего голоса на постоянной основе за 2020 год. 

Председатель Горизбиркома Наталья Чечина задекларировала 3,5 млн рублей дохода, что на 300 тысяч больше ее заработка за предыдущий отчетный период. Однако почти весь 2020 год чиновница трудилась не в ГИК, а на должности главы Курортного района. В избирком она была назначена лишь в конце ноября 2020 года. В собственности у Натальи Чечиной есть квартира, парковочное место и нежилое помещение. 

Заместитель председателя Горизбиркома Алла Егорова отчиталась о 3,2 млн рублей дохода. У нее есть в собственности квартира площадью 39,6 кв.м и доли еще в трех квартирах. Ездит зампред ГИК, как и прежде, на автомобиле Ford Escape.

Самый большой годовой доход среди членов Горизбиркома задекларировал Дмитрий Краснянский - 4,6 млн рублей. За 2019 год он отчитывался лишь о 2,1 млн рублей заработка. Краснянский сменил свою Audi Q7 на Land Rover Sport. Список его недвижимости не изменился: земельный участок площадью 149 кв.м, жилой дом и половина квартиры. У него также есть квартира в безвозмездном пользовании. 

Остальные члены ГИК с правом решающего голоса, осуществляющие свои полномочия на штатной основе, задекларировали доходы от 2,2 млн рублей до 2,8 млн рублей. 

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