Аудитору Меню смягчили меру пресечения

Преследуемый российским государством с ноября 2020 года аудитор Счетной палаты Михаил Мень получил от суда послабление: запрет определенных действий заменили для него на подписку о невыезде, сообщает "Интерфакс". С двумя подельниками Меня, находившимися под домашним арестом, поступили аналогичным образом.

Госслужащий продолжает отрицать свою вину в совершении коммерческого преступления и выражать недоумение в связи с уголовным преследованием.

Чиновника задержали в рамках дела о растрате, имеющего отношения к событиям десятилетней давности. По версии следствия, Мень в 2011 году, работая в должности губернатора Ивановской области, поручил подписать бумаги, по которым компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила из бюджета 700 млн рублей. Из-за давности этих событий, по версии газеты "Коммерсант", в скором времени дело будет прекращено: десять лет - крайний срок давности для дел по статье о растрате.