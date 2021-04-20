Горсуд отказался рассматривать жалобу на арест главы штаба Навального в Петербурге

Санкт-Петербургский городской суд 20 апреля отказался рассматривать жалобу на административный арест координатора петербургского штаба Алексея Навального Ирины Фатьяновой. Причиной отказа стала форма подачи ходатайства.

Секретарь суда сообщил, что КоАП не предусматривает подачу ходатайств в электронном формате. Защитник Фатьяновой Луиза Магомедова сообщила корреспонденту ЗАКС.Ру, что будет снова подавать жалобу, но уже по-старинке — через почту.

— Сейчас надо срочно ехать, печатать и подавать, чтобы это все приняли, но это займёт несколько дней. Я думаю, что пока это по почте будет идти, четверг-пятница, наверное, — рассказала Магомедова.

Саму Фатьянову к моменту, когда стало известно об отказе, уже доставили в суд из спецприемника.

Октябрьский районный суд 14 апреля вынес постановление о 10 сутках ареста в отношении Ирины Фатьяновой. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП за публикацию ролика с призывом выйти на акцию 31 января.

Ранее, 19 апреля Октябрьский районный суд арестовал бывшего координатора штаба Навального Дениса Михайлова на 7 суток за участие в протестной акции 31 января.

Константин Леньков