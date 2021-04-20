Новый Mercedes, прежние миллионы: Депутаты ЗакСа отчитались о доходах и имуществе

Во вторник, 19 апреля, как обычно поздно вечером, на сайте Законодательного собрания появились сведения о доходах и имуществе депутатов. Эпидемиологический кризис, обрушение цен на нефть и прочие "черные лебеди" 2020 года на благосостоянии народных избранников отразились не сильно. Они продолжали покупать машины и недвижимость. Даже сидящий в СИЗО единоросс Роман Коваль заработал не значительно меньше остальных.

Руководство городского парламента традиционно своими отчетами не удивило. Спикер-аскет Вячеслав Макаров как и в предыдущие годы задекларировал автомобиль ГАЗ 2411 и квартиру площадью 50,6 квадратных метров, которая принадлежит его жене. Доход председателя составил 4,3 млн рублей - почти на 200 тысяч больше, чем в доковидном 2019-м.

На 125 тысяч больше заработал и заместитель Макарова Анатолий Дроздов. Он отчитался о трех миллионах. Сумма указанная в декларации другого вице-спикера, Сергея Соловьева осталась прежней - 2,6 млн рублей. Зато в собственности у него появился автомобиль Mercedes-Benz E 400 4 Мatic. Цена на новый такой автомобиль у официального дилера составляет 5,7 млн рублей. Подержанный можно купить в два раза дешевле.

Соловьев стал седьмым депутатом-владельцем Mercedes. Кроме него, эту марку немецкого автопрома предпочитают единороссы Михаил Барышников, Юрий Бочков, Игорь Высоцкий, Анастасия Мельникова, Сергей Никешин и Дмитрий Тугов. Автомобилями Mercedes также владеют жены Алексея Цивилева, Андрея Горшечникова и того же Никешина. Увеличилось в городском парламенте и число собственников BMW. В 2019 году их было только двое: члены "Единой России" Елена Киселева и Любовь Егорова. Теперь уже трое. Все благодаря сыну Егоровой, депутату от ЛДПР Виктору Сысоеву, который пересел c Hyundai i30 на BMW 320d xDrive. Стоимость нового такого автомобиля у дилеров начинается от 3 млн рублей.

А вот поклонников отечественных автомобилей в ЗакСе немного. Помимо Вячеслава Макарова с его "волгой", это еще и единоросс Александр Ваймер, который каждый год декларирует советский внедорожник ГАЗ 69А, а также член фракции "Справедливая Россия" Александр Егоров. Он водит тольяттинский Chevrolet Niva.

Впервые за созыв в ЗакСе сменился обладатель самого большого годового дохода. По итогам предыдущих пяти лет им становился депутат от КПРФ, бывший бизнесмен Александр Рассудов. В 2018 году он отчитался о 843,6 млн рублей, через год - о 519 млн, еще через год - 120,9 млн рублей. К Рассудову за время работы в парламенте приклеился ярлык "самый богатый депутат", хотя сам он не уставал объяснять, что подаваемая госслужащими декларациями реального положения дел не отражает. По итогу 2020 года представитель компартии задекларировал 5,8 млн рублей и не вошел даже в первую тройку ЗакСа по уровню дохода. С другой стороны, он остается лидером по объемам задекларированной недвижимости. К списку земельных участков, которыми депутат в долях владеет с супругой, за год прибавился еще один - на две тысячи кв. м. Теперь общая площадь земель семьи Рассудова составляет более 76 тысяч кв.м. Пополнился и перечень квартир парламентария: в 2019 году он отчитался о долях в трех квартирах, теперь их пять - общая площадь 466,6 кв.м. Также у депутата доли в двух новых нежилых помещениях. Общая площадь всех нежилых объектов, которые у Рассудова в долях и полной собственности, составляет 616,7 кв.м. Доход супруги депутата - 12,8 млн рублей. Больше только у жены председателя бюджетно-финансового комитета ЗакСа Максима Яковлева (ЛДПР) - 15,4 млн.

Новым лидером по доходу непосредственно в парламенте стал руководитель фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко. Он отчитался о 15 млн рублей, на 12,2 млн больше, чем годом раньше. У единоросса также появились дом площадью 318 кв. м и земельный участок на 1703 "квадрата".

- Я свою вторую квартиру продал [площадью 60,4 кв. м] - вот вам и доход. А жилой дом приобрел частично на эти деньги, частично за счет накоплений и целевого кредита, - объяснил ЗАКС.Ру единоросс.

Помимо Тетердинко отметку в 10 млн рублей превысил доход только одного депутата: Сергей Никешин задекларировал 10,3 млн, на 4,2 млн меньше, чем годом раньше. Член "Единой России", олимпийская чемпионка Любовь Егорова отчиталась о заработанных 9,5 млн. В 2019 году у нее в декларации было указано на 1,6 млн больше.

Из лидеров других фракций наибольший доход у бывшего депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой (Партия Роста) - 3,1 млн рублей. Борис Вишневский из "Яблока" задекларировал 2,9 млн, коммунистка Ольга Ходунова - 2,7 млн, справоросс Алексей Ковалев - 2,5 млн, руководитель фракции ЛДПР Павел Иткин - 2,6 млн. Доход Иткина по итогу 2019-го был выше на 6,5 млн рублей, но и бОльшую часть того года "жириновец" занимался бизнесом, а мандат депутата получил только в июле.

Иностранную недвижимость в 2020 году никто из депутатов не покупал и не продавал. В декларации жены единоросса Игоря Высоцкого по-прежнему указана квартира в Чехии. Его однопартиец Сергей Купченко владеет квартирой в Луганске. В декларации он указал, что это Украина. У супруга Дмитриевой задекларирован дом в Греции. Апартаменты и машиноместо в Испании указала в сведениях об имуществе жена депутата Рассудова.

О доходе в 2,2 млн рублей отчитались четыре депутата. Это единороссы Дмитрий Тугов и Алексей Цивилев, справоросс Надежда Тихонова и беспартийный Максим Резник. У всех них доходы за год выросли на 90-140 тысяч. Меньше - 2,1 млн - задекларировал только член "Единой России" Роман Коваль, который находится в СИЗО. Хотя парламентарий попал под арест еще 31 июля, доход его за год снизился всего на 65 тысяч рублей.

Сергей Еремеев

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