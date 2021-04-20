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13:23

ГИК разъяснил партиям изменения в законы о выборах

фото ЗакС политика ГИК разъяснил партиям изменения в законы о выборах

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 20 апреля провела встречу с представителями региональных отделений партий, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. В частности, член Горизбиркома Олег Зацепа рассказал о многодневном голосовании и том, как оно влияет на сроки предоставления документов, досрочное голосование и другое.

Члены ГИК Дмитрий Краснянский и Юрий Кузьмин поведали о деталях агитации перед выборами. Краснянский сообщил, что в Горизбиркоме создана рабочая группа по информационным спорам, которая разбирается с жалобами на агитацию. Он отметил, что пока вся политическая реклама не считается агитацией - таковой она становится после решения партии о выдвижении кандидатов. 

Начальник управления организации и правового обеспечения избирательного процесса Надежда Лебедева рассказала собравшимся о важности подготовить документы кандидатов в специальном программном обеспечении. Представленную информацию избиркомы будут проверять на достоверность, поэтому все данные следует тщательно проверить, отметила Лебедева. Она уточнила, что ранее комиссии запрашивали данные о счетах кандидата только в указанных им банках, теперь избирком будет направлять запрос в Центральный банк - оттуда придут данные по всем существующим счётам человека. Неуказание нулевого счета - уже нарушение, добавила Лебедева. Также она разъяснила представителям партий, как открывать избирательный счет и как с ним работать. 

Напомним, в сентябре 2021 году в Петербурге пройдут выборы депутатов Законодательного собрания. Также по всей России будут выбирать депутатов Государственной Думы.

София Саттарова

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