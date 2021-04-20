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13:30

В МИД анонсировали возобновление чартерных рейсов в Египет

фото ЗакС политика В МИД анонсировали возобновление чартерных рейсов в Египет

Полеты в Египет чартерными рейсами возобновятся до конца весны, передает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы МИД Михаила Богданова. По его информации, это случится после майских праздников, во второй декаде месяца.

"Все идет по плану. В ближайшее время (...) объявят, это на другом уровне будет (объявлено). Думаю, что все практически предрешено", - сказал чиновник.

По словам Богданова, глава министерства Сергей Лавров уже добился консенсуса по этому вопросу с египетской стороной. Чартерные рейсы в североафриканское государство прекратились после теракта в самолете, летевшим над Синайским полуостровом осенью 2015 года.

Ранее итальянский посол объявил о том, что его страна готова будет вновь принимать российских туристов с начала этого лета.

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