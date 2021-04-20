РФ высылает двух болгарских дипломатов

Российский МИД выпустил заявление с признанием персонами нон грата двух сотрудников болгарского посольства, расположенного в Москве. Теперь у Николая Панайотова и Чавдара Христозова есть трое суток на то, чтобы уехать из страны.

"Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить „persona non grata" двоих сотрудников посольства России в Софии", - говорится в тексте на сайте ведомства.

Напомним, что месяц назад в Софии арестовали несколько чиновников, которых заподозрили в разведывательной деятельности в пользу России. Вскоре после этого и произошла высылка дипломатов, на которую РФ 20 апреля ответила симметрично.