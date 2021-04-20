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13:56

Мэрия Москвы отказалась согласовывать митинг в поддержку Навального 21 апреля

фото ЗакС политика Мэрия Москвы отказалась согласовывать митинг в поддержку Навального 21 апреля

Представители департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы заявили, что не согласовали проведение акции протеста на Манежной площади 21 апреля, передает "Интерфакс".

По словам представителей мэрии, они получили уведомление о проведении митинга вечером 21 апреля на Манежной площади с количеством до 100 тысяч участников. В департаменте заявили, что уведомление было подано с нарушениями, к тому же организатор и уполномоченное им лицо находятся за пределами России. 

В мэрии подчеркнули, что проведение этих публичных мероприятий согласовано быть не может, в том числе из-за действующих в столице ограничений по эпидемии коронавируса. Отдельно столичные власти пригрозили организаторам и участникам привлечением к ответственности  в случае проведения акции.

Соратники Навального анонсировали митинги в ряде городов России после того, как лечащие врачи политика опубликовали результаты его биохимического анализа крови. Из результатов следует, что состояние политика в колонии критическое, у него развивается почечная недостаточность и в любой момент может отказать сердце. Навальный почти три недели держит голодовку, требуя допустить к нему в колонию квалифицированных медицинских специалистов.

19 апреля ФСИН объявила о переводе Навального из исправительной колонии №2 в стационар больницы для осужденных в ИК-№3. Состояние политика при этом в службе назвали удовлетворительным.

Генпрокуратура и МВД из-за митинга опубликовали предостережения о недопустимости нарушения закона. Роскомнадзор также выпустил заявление, в котором пригрозил ответственностью за распространение призывов к выходу на протестные акции. 

 

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