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15:23

Госдума одобрила штрафы для изданий за ссылки на контент СМИ-иноагентов без маркировки

фото ЗакС политика Госдума одобрила штрафы для изданий за ссылки на контент СМИ-иноагентов без маркировки

Госдума в третьем чтении одобрила поправки в КоАП о штрафах для СМИ за ссылку на сообщение СМИ-иноагента без указания его статуса, передает "Интерфакс".

Поправки вносятся в статью КоАП "О злоупотреблении свободой СМИ". За неуказание маркировки при ссылке на публикацию внесенного в реестр иноагентов СМИ физлицам будет грозить штраф в 2 - 2,5 тысячи рублей, должностным - 4 - 5 тысяч, юрлицам - 40 - 50 тысяч рублей.

В конце 2019 года в России был принят закон о штрафах для СМИ-иноагентов. Согласно ему, неисполнение требований закона для внесенных в такой реестр изданий может обернуться штрафами до полумиллиона рублей при первом нарушении и 5 млн - при неоднократном. 

Это обернулось немалыми проблемами для "Радио Свобода"* и ее проектов: на 1 марта в отношении издания и ее гендиректора Андрея Шарыя составили не менее 212 протоколов, сумма штрафов составляла 39 млн рублей.

*"Радио Свобода" внесено в реестр СМИ-иноагентов

 

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